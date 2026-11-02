Андрій Ярмоленко – найкращий бомбардир у історії УПЛ: відео рекордного гола

Історичний гол у ворота "Кривбаса"

Вирішальний епізод стався 2 листопада наприкінці першого тайму виїзного матчу проти "Кривбаса". Отримавши право на одинадцятиметровий удар, Андрій Ярмоленко холоднокровно реалізував пенальті та засмутив воротаря господарів.

Цей м'яч став для 37-річного вінгера киян 125-м у кар'єрі в межах української Прем'єр-ліги. Влучний удар дозволив йому одноосібно очолити список найрезультативніших гравців за весь час проведення турніру.

Перевершений рекорд Шацьких

Завдяки 125-му забитому м'ячу Ярмоленко випередив колишнього нападника київського "Динамо" Максима Шацьких, у доробку якого було 124 голи. Досягнення форварда з Узбекистану трималося понад десятиліття, проте тепер список бомбардирів усіх часів офіційно очолює чинний лідер "біло-синіх".:

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