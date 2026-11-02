Андрій Ярмоленко – найкращий бомбардир у історії УПЛ: відео рекордного гола
Вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко встановив історичне досягнення в українській Прем'єр-лізі. Досвідчений футболіст скористався нагодою у матчі з "Кривбасом", щоб очолити список найкращих бомбардирів за всю історію чемпіонату.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Історичний гол у ворота "Кривбаса"
Вирішальний епізод стався 2 листопада наприкінці першого тайму виїзного матчу проти "Кривбаса". Отримавши право на одинадцятиметровий удар, Андрій Ярмоленко холоднокровно реалізував пенальті та засмутив воротаря господарів.
Цей м'яч став для 37-річного вінгера киян 125-м у кар'єрі в межах української Прем'єр-ліги. Влучний удар дозволив йому одноосібно очолити список найрезультативніших гравців за весь час проведення турніру.
Перевершений рекорд Шацьких
Завдяки 125-му забитому м'ячу Ярмоленко випередив колишнього нападника київського "Динамо" Максима Шацьких, у доробку якого було 124 голи. Досягнення форварда з Узбекистану трималося понад десятиліття, проте тепер список бомбардирів усіх часів офіційно очолює чинний лідер "біло-синіх".:
Топ-10 найкращих бомбардирів в історії УПЛ:
- Андрій Ярмоленко – 125 голів
- Максим Шацьких – 124
- Сергій Ребров – 123
- Євген Селезньов – 117
- Андрій Воробей – 105
- Жуніор Мораєс – 103
- Олександр Гладкий – 99
- Олександр Гайдаш – 95
- Марко Девіч – 90
- Сергій Мізін – 90
Раніше стали відомі результати голосування за "Золотий м'яч" та відрив Гаррі Кейна від Кіліана Мбаппе.