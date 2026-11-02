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Головна Футбол Андрій Ярмоленко – найкращий бомбардир у історії УПЛ: відео рекордного гола
Футбол 02 листопада 2026, 14:35

Андрій Ярмоленко – найкращий бомбардир у історії УПЛ: відео рекордного гола

Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Андрій Ярмоленко (фото: ФК "Динамо")
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Вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко встановив історичне досягнення в українській Прем'єр-лізі. Досвідчений футболіст скористався нагодою у матчі з "Кривбасом", щоб очолити список найкращих бомбардирів за всю історію чемпіонату.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Історичний гол у ворота "Кривбаса"

Вирішальний епізод стався 2 листопада наприкінці першого тайму виїзного матчу проти "Кривбаса". Отримавши право на одинадцятиметровий удар, Андрій Ярмоленко холоднокровно реалізував пенальті та засмутив воротаря господарів.

Цей м'яч став для 37-річного вінгера киян 125-м у кар'єрі в межах української Прем'єр-ліги. Влучний удар дозволив йому одноосібно очолити список найрезультативніших гравців за весь час проведення турніру.

Перевершений рекорд Шацьких

Завдяки 125-му забитому м'ячу Ярмоленко випередив колишнього нападника київського "Динамо" Максима Шацьких, у доробку якого було 124 голи. Досягнення форварда з Узбекистану трималося понад десятиліття, проте тепер список бомбардирів усіх часів офіційно очолює чинний лідер "біло-синіх".:

Топ-10 найкращих бомбардирів в історії УПЛ:

  1. Андрій Ярмоленко – 125 голів
  2. Максим Шацьких – 124
  3. Сергій Ребров – 123
  4. Євген Селезньов – 117
  5. Андрій Воробей – 105
  6. Жуніор Мораєс – 103
  7. Олександр Гладкий – 99
  8. Олександр Гайдаш – 95
  9. Марко Девіч – 90
  10. Сергій Мізін – 90

Раніше стали відомі результати голосування за "Золотий м'яч" та відрив Гаррі Кейна від Кіліана Мбаппе.

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