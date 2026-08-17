Ахметов покатал Турана на гольф-каре и пообещал "прекрасное путешествие" в ЛЧ
Президент "Шахтера" Ринат Ахметов провел рабочую встречу с главным тренером Ардой Тураном, генеральным директором Сергеем Палкиным и спортивным директором Дарио Срной. Руководители чемпиона Украины согласовали планы по завершению трансферного окна и подготовке к еврокубкам.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу донецкого клуба.
17 дней на усиление
Встреча состоялась накануне матча 3-го тура УПЛ против "Харькова". Участники обсудили текущую подготовку команды, возможное усиление состава до закрытия летнего трансферного окна, а также ключевые задачи "горняков" на ближайшие месяцы.
"Мы встретились, чтобы обсудить, чем еще можем помочь команде и как можем ее усилить. Мы не все сделали из того, что планировали, и у нас есть для этого еще 17 дней", - заявил президент "Шахтера".
Президент "Шахтера" надеется на "прекрасное путешествие" в ЛЧ (фото: ФК "Шахтер")
Борьба на двух фронтах
Президент клуба также обратил внимание на рост конкуренции в чемпионате Украины. По его мнению, соперники "Шахтера" серьезно усилили составы, поэтому борьба за титул станет значительно сложнее.
"Мои коллеги - президенты других клубов - сделали очень многое и серьезно усилили составы, поэтому я убежден, что борьба в чемпионате будет чрезвычайно сложной. Все ставят перед собой самые амбициозные цели, и мы также хотим создать достойную конкуренцию и сделаем все возможное, чтобы защитить титул", - добавил Ахметов.
Отдельной темой стала предстоящая участие "Шахтера" в основном этапе Лиги чемпионов. Жеребьевка этого раунда турнира запланирована на 27 августа.
Ахметов назвал выступление в главном клубном турнире Европы "прекрасным путешествием" и выразил надежду, что команда сможет получить положительные эмоции от матчей на самом высоком уровне.
"Мы также будем работать с повышенным пульсом и, надеюсь, вместе получим много положительных эмоций от хороших результатов. Мы и дальше будем обсуждать, чем еще можем помочь команде, чтобы она была максимально готова к сезону", - подытожил Ахметов.
Ахметов поблагодарил Турана за работу в Украине во время войны (фото: ФК "Шахтер")
Отдельная благодарность Турану
Также президент "Шахтера" поблагодарил Арду Турана за работу в Украине и подчеркнул поддержку, которую Турция оказывает украинскому народу.
"Арда, большое спасибо вам за то, что вы здесь, в нашей стране. Вы, как и все украинцы, просыпаетесь под ракеты, под бомбы. Вы являетесь послом турецкого народа", - сказал Ахметов.
По его словам, он убежден, что Украина выстоит и получит справедливый и долгосрочный мир.
Напомним, что в 3-м туре УПЛ "Шахтер" выстрадал победу в непростом матче с "Харьковом".