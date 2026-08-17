Ахметов покатав Турана на гольф-карі та пообіцяв "прекрасну подорож" у ЛЧ

17 днів на підсилення

Зустріч відбулася напередодні матчу 3-го туру УПЛ проти "Харкова". Учасники обговорили поточну підготовку команди, можливе підсилення складу до закриття літнього трансферного вікна, а також ключові завдання "гірників" у найближчі місяці.

"Ми зустрілися, щоб обговорити, чим ще можемо допомогти команді та як можемо її посилити. Ми не все зробили з того, що планували, і маємо для цього ще 17 днів", - заявив президент "Шахтаря".

Президент "Шахтаря" сподівається на "прекрасну подорож" у ЛЧ (фото: ФК "Шахтар")

Боротьба на двох фронтах

Президент клубу також звернув увагу на зростання конкуренції в українському чемпіонаті. На його думку, суперники "Шахтаря" серйозно посилили склади та зроблять боротьбу за титул значно складнішою.

"Мої колеги – президенти інших клубів – зробили дуже багато і серйозно посилили склади, тому я переконаний, що боротьба в чемпіонаті буде надзвичайно складною. Усі ставлять собі найамбітніші цілі, і ми також хочемо створити гідну конкуренцію та зробимо все можливе, щоб захистити титул", - додав Ахметов.

Окремою темою стала майбутня участь "Шахтаря" в основному етапі Ліги чемпіонів. Жеребкування цього раунду турніру заплановане на 27 серпня.

Ахметов назвав виступ у головному клубному турнірі Європи "прекрасною подорожжю" та висловив сподівання, що команда зможе отримати позитивні емоції від матчів на найвищому рівні.

"Ми також працюватимемо з підвищеним пульсом і, сподіваюся, разом отримаємо багато позитивних емоцій від хороших результатів. Ми й надалі будемо обговорювати, чим іще можемо допомогти команді, щоб вона була максимально готовою до сезону", - підсумував Ахметов.

Ахметов подякував Турану за роботу в Україні під час війни (фото: ФК "Шахтар")

Окрема подяка Турану

Також президент "Шахтаря" подякував Арді Турану за роботу в Україні та наголосив на підтримці, яку Туреччина надає українському народу.

"Арда, велике спасибі вам за те, що ви тут, у нашій країні. Ви, як і всі українці, прокидаєтеся під ракети, під бомби. Ви є послом турецького народу", - сказав Ахметов.

За його словами, він переконаний, що Україна вистоїть та отримає справедливий і довгостроковий мир.