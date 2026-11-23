Снова новый соперник: украинский тяжеловес получил замену за считанные дни до титульного боя
Украинский боксер супертяжелого веса Андрей Новицкий (16-0, 12 КО) за считаные дни до возвращения на ринг остался без прежнего соперника. Поединок обладателя титула WBC International в США все же состоится – с другим оппонентом.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на портал BoxRec.
Вторая замена на титульный бой
Планировалось, что украинец проведет защиту своего пояса против американца нигерийского происхождения Кингсли Ибеха (17-3-1, 15 КО). Однако этот бой сорвался, а официальные причины отмены поединка пока не разглашаются.
Новым соперником Новицкого стал мексиканский супертяжеловес Сезар Наварро (15-5, 13 КО). Несмотря на экстренную замену оппонента, дата и место проведения вечера бокса остались неизменными – бой пройдет 27 ноября в американском городе Темекула (штат Калифорния).
Стоит отметить, что для украинского чемпиона это уже очередная ротация соперников во время данного тренировочного лагеря:
-
Сначала был официально анонсирован поединок Новицкого против американца Нормана Нили (17-1, 12 КО) на 4 декабря.
-
Позже тот бой перенесли, а затем окончательно отменили, назначив на 27 ноября встречу с Кингсли Ибеха.
-
Теперь же вместо Ибеха украинцу будет противостоять мексиканец Сезар Наварро.
Что известно о сопернике
Наварро – ярко выраженный мексиканский панчер: 13 из 15-ти своих побед на профессиональном ринге он одержал нокаутом, хотя при этом в его пассиве пять поражений.
Новицкий будет защищать титул WBC International в хевивейте. В последний раз украинец выходил на ринг 25 апреля 2026 года, когда уверенно нокаутировал в четвертом раунде американца Александера Флореса. До этого, в мае 2025-го, он также досрочно победил перуанца Давида Зегарру.
Читайте также, как экс-чемпион мира Беринчик вернулся на ринг с победой.