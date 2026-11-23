Вторая замена на титульный бой

Планировалось, что украинец проведет защиту своего пояса против американца нигерийского происхождения Кингсли Ибеха (17-3-1, 15 КО). Однако этот бой сорвался, а официальные причины отмены поединка пока не разглашаются.

Новым соперником Новицкого стал мексиканский супертяжеловес Сезар Наварро (15-5, 13 КО). Несмотря на экстренную замену оппонента, дата и место проведения вечера бокса остались неизменными – бой пройдет 27 ноября в американском городе Темекула (штат Калифорния).

Стоит отметить, что для украинского чемпиона это уже очередная ротация соперников во время данного тренировочного лагеря:

Сначала был официально анонсирован поединок Новицкого против американца Нормана Нили (17-1, 12 КО) на 4 декабря.

Позже тот бой перенесли, а затем окончательно отменили, назначив на 27 ноября встречу с Кингсли Ибеха.

Теперь же вместо Ибеха украинцу будет противостоять мексиканец Сезар Наварро.

Что известно о сопернике

Наварро – ярко выраженный мексиканский панчер: 13 из 15-ти своих побед на профессиональном ринге он одержал нокаутом, хотя при этом в его пассиве пять поражений.

Новицкий будет защищать титул WBC International в хевивейте. В последний раз украинец выходил на ринг 25 апреля 2026 года, когда уверенно нокаутировал в четвертом раунде американца Александера Флореса. До этого, в мае 2025-го, он также досрочно победил перуанца Давида Зегарру.