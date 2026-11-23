Знову новий суперник: український важковаговик отримав заміну за лічені дні до титульного бою
Український боксер надважкої ваги Андрій Новицький (16-0, 12 КО) за лічені дні до повернення в ринг залишився без попереднього опонента. Поєдинок володаря титулу WBC International у США все ж відбудеться – з іншим суперником.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на портал BoxRec.
Друга заміна на титульний бій
Планувалося, що українець проведе захист свого поясу проти американця нігерійського походження Кінгслі Ібеха (17-3-1, 15 КО). Однак цей бій зірвався, а офіційні причини скасування зустрічі наразі не розголошуються.
Новим суперником Новицького став мексиканський супертяж Сезар Наварро (15-5, 13 КО). Попри екстрену зміну опонента, дата та місце проведення вечора боксу залишилися незмінними – бій пройде 27 листопада в американському місті Темекула (штат Каліфорнія).
Варто зазначити, що для українського чемпіона це вже чергова ротація суперників під час цього тренувального табору:
- Спочатку було офіційно анонсовано поєдинок Новицького проти американця Нормана Нілі (17-1, 12 КО) на 4 грудня.
- Згодом ту зустріч перенесли, а потім остаточно скасували, призначивши на 27 листопада бій проти Кінгслі Ібеха.
- Тепер же замість Ібеха українцю протистоятиме мексиканець Сезар Наварро.
Що відомо про суперника
Наварро, є яскраво вираженим мексиканським панчером: 13 із 15-ти своїх перемог на професійному рингу він здобув нокаутом, хоча водночас має у пасиві п'ять поразок.
Новицький захищатиме свій титул WBC International у хевівейті. Востаннє українець виходив у ринг 25 квітня 2026 року, коли впевнено нокаутував у четвертому раунді американця Александера Флореса. До цього, у травні 2025-го, він також достроково переміг перуанця Девіда Зегарру.
Читайте також, як екс-чемпіон світу Берінчик повернувся на ринг із перемогою.