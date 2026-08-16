Звездный украинский боксер после титула в профи нацелился на Олимпиаду-2028

Возвращение к олимпийской мечте

Опытный боксер после завоевания титула WBO International намерен вернуться в олимпийский бокс и соревноваться за высшую награду на Играх 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе.

В его активе уже есть бронзовая медаль Олимпиады-2012 в Лондоне, однако главной целью спортсмена остается "золото".

"Я уже многого достиг, но продолжаю наслаждаться своим приключением под названием "боксерская карьера". Хочу выиграть еще несколько чемпионских титулов, а в 2028 году - выиграть Олимпиаду в Лос-Анджелесе. А дальше посмотрим, что будет", - рассказал Шелестюк.

"Мне нравятся такие вызовы"

40-летний Шелестюк подчеркнул, что не боится сложных условий и готов выходить в ринг вне зависимости от места проведения поединка. Именно так произошло и в Эквадоре, где украинцу пришлось боксировать против местного соперника при поддержке его трибун.

По словам боксера, подобный опыт не создает для него дополнительного давления. Напротив, сложные происшествия только добавляют мотивации.

"Мне все равно, где боксировать. В любительском боксе я всегда сражался против топовых соперников на их территории и побеждал. Мне даже нравятся такие вызовы. Они дают дополнительную мотивацию", - объяснил Шелестюк.

Украинец также отметил, что считает девятимесячную паузу перед последним поединком полезной. Он успел отдохнуть, поработать над ошибками и подойти к бою за пояс в одной из лучших форм в карьере.

Кто такой Тарас Шелестюк

Уроженец Макеевки. На любительском уровне – чемпион мира-2011 и бронзовый призер Олимпиады-2012 в первой средней весовой категории (до 69 кг). Входил в легендарную сборную Украины вместе с Александром Усиком, Василием Ломаченко, Александром Гвоздиком, Денисом Беринчиком и другими.

В профессиональный бокс перешел в 2013 году. В 2015-2016 годах владел титулами WBA Intercontinental и WBO NABO. В 2026 завоевал пояс WBO International.