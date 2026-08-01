Жесткое требование: Усик раскрыл главную просьбу жены после завершения карьеры

Просьба Екатерины и танцевальные планы

По словам 39-летнего украинского чемпиона (25-0, 16 КО), Екатерина Усик стремится видеть мужчину в спортивном телосложении и после того, как он повесит перчатки на гвоздь.

"Я не слишком задумываюсь над тем, что будет после завершения карьеры. Правда, недавно жена сказала: "Сейчас ты находишься в прекрасной форме и имеешь хорошее телосложение. Когда завершишь карьеру, только не толстей, ведь именно таким ты мне больше всего нравишься", - поделился Александр Усик.

Боксер с юмором добавил, что лишний вес помешает его давнему увлечению - танцам. Чтобы поддерживать форму, Усик практикует разгрузочные дни: по субботам он употребляет исключительно обычную или минеральную воду, иногда с лимоном, полностью отказываясь от еды и сладких напитков.

История любви

Александр и Екатерина познакомились еще подростками в Симферополе во время учебы в параллельных классах школы №34. На момент первой встречи будущему чемпиону было 15 лет, а его будущей избраннице – почти 14 лет.

Пара официально вышла замуж 25 сентября 2009 года после шести лет отношений. В настоящее время супруги воспитывают четырех детей: дочерей Елизавету и Марию, а также сыновей Кирилла и Михаила.