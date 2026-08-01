Жорстка вимога: Усик розкрив головне прохання дружини після завершення кар'єри

Прохання Катерини та танцювальні плани

За словами 39-річного українського чемпіона (25-0, 16 КО), Катерина Усик прагне бачити чоловіка у спортивній статурі й після того, як він повісить рукавички на цвях.

"Я не надто замислююся над тим, що буде після завершення кар'єри. Щоправда, нещодавно дружина сказала: "Зараз ти перебуваєш у чудовій формі й маєш гарну статуру. Коли завершиш кар'єру, тільки не товстішай, адже саме таким ти мені найбільше подобаєшся", - поділився Олександр Усик.

Боксер із гумором додав, що зайва вага завадить його давньому захопленню - танцям. Щоб підтримувати форму, Усик практикує розвантажувальні дні: щосуботи він вживає виключно звичайну або мінеральну воду, іноді з лимоном, повністю відмовляючись від їжі та солодких напоїв.

Історія кохання

Олександр та Катерина познайомилися ще підлітками у Сімферополі під час навчання у паралельних класах школи №34. На момент першої зустрічі майбутньому чемпіону було 15 років, а його майбутній обраниці - майже 14.

Пара офіційно одружилася 25 вересня 2009-го року після шести років стосунків. Наразі подружжя виховує чотирьох дітей: доньок Єлизавету і Марію, а також синів Кирила та Михайла.