"Я за то, чтобы творить историю": Кроуфорд объяснил, почему завершил карьеру

Что рассказал Терренс Кроуфорд

Эксчемпион мира признался, что просто не нашел в себе мотивации продолжать сражаться после того, как казахстанский боксер Джанибек Алимханулы не смог подраться с Эрисландой Ларой. Тогда казахстанского бойца дисквалифицировали за положительный допинг-тест и бой против Лары, который определил бы обладателя трех поясов, не состоялся.

"Если вы посмотрите, когда я решил завершать карьеру, то поймете, что это произошло после ситуации с Джанибеком. Просто проанализируйте глобальную ситуацию, которая тогда сложилась в боксе. Вопрос о реванше с Каннело был снят с повестки дня. Никто тогда ничего и не говорил об этом." Да и не говорит об этом.

Терренс отметил, что если бы организация реванша с Канело была прописана в контракте до первого поединка, соперники обязательно встретились бы и во второй раз. А вот бой с Джанибеком Алимханулы Кроуфорд даже не рассматривал.

"Я спрашивал у людей: "А что я получу от этого боя?". Он же не являюсь чемпионом, то что у меня было бы, если бы встретился с Джанибеком? Чтобы люди потом просто говорили, что я избил молодого льва? Это и все", – сказал американский боксер.

Кроуфорд рассказал о смысле в боксе

По словам 38-летнего спортсмена, всю свою карьеру он боксировал ради какого-нибудь ощутимого результата. Поэтому когда сложилась ситуация, в которой он не видел смысла идти на новый бой, боксер принял решение об уходе из профессионального бокса.

"Каждый поединок, который я имел с 2014 года, был для чего-то, имел какую-то цель. Абсолютно каждый мой бой. То я защищал свой титул, то стремился добиться успеха в новом дивизионе, конкурировать за новый пояс. Или пытался защитить свой статус непобедимого бойца. Я за то, чтобы творить историю", - сказал Кроуфорд.

Выигрывавший Терренс Кроуфорд

Американский боксер становился абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях: в 2017 году он стал абсолютом в первом полусреднем весе, одолев Джулиуса Индонго из Намибии.

В 2023 году Кроуфорд выиграл титул абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе. В титульном бою он осилил американца Эррола Спенса.

В конце концов, в последнем поединке своей карьеры Терренс Кроуфорд победил мексиканца Канело Альвареса и стал абсолютным чемпионом во втором среднем весе.