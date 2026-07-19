"Я за те, щоб творити історію": Кроуфорд пояснив, чому завершив кар'єру

Що розповів Терренс Кроуфорд

Ексчемпіон світу зізнався, що просто не знайшов в собі мотивації продовжувати битися після того, як казахстанський боксер Джанібек Алімханули не зміг побитися із Ерісландою Ларою. Тоді казахстанського бійця дискваліфікували за позитивний допінг-тест і бій проти Лари, який би визначив володаря трьох поясів, не відбувся.

"Якщо ви подивитеся, коли я вирішив завершувати кар'єру, то зрозумієте, що це сталося після ситуації із Джанібеком. Просто проаналізуйте глобальну ситуацію, яка тоді склалася у боксі. Питання про реванш з Канело було знято з порядку денного. Ніхто тоді нічого і не говорив про це. Та й не говорить досі", – розповів Кроуфорд.

Терренс відзначив, що якби організація реваншу із Канело була прописана у контракті до першого поєдинку, то суперники обов'язково зустрілися б і вдруге. А от бій з Джанібеком Алімханули Кроуфорд навіть не розглядав.

"Я запитував в людей: "А що я отримаю від цього бою?". Він же не є чемпіоном, то що я мав би, якби зустрівся із Джанібеком? Щоб люди потім просто казали, що я побив молодого лева? Це і все", – сказав американський боксер.

Кроуфорд розповів про сенс у боксі

За словами 38-річного спортсмена, усю свою кар'єру він боксував заради якогось відчутного результату. Тому, коли склалася ситуація, у якій він не бачив сенсу йти на новий бій, боксер ухвалив рішення про відхід з професійного боксу.

"Кожен поєдинок, який я мав з 2014 року, був для чогось, мав якусь мету. Абсолютно кожен мій бій. То я захищав свій титул, то прагнув досягти успіху у новому дивізіоні, конкурувати за новий пояс. Або намагався захистити свій статус непереможного бійця. Я за те, щоб творити історію", – сказав Кроуфорд.

Що вигравав Терренс Кроуфорд

Американський боксер ставав абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях: у 2017 він став абсолютом в першій напівсередній вазі, здолавши Джуліуса Індонго з Намібії.

У 2023 році Кроуфорд виграв титул абсолютного чемпіона світу в напівсередній вазі. У титульному бою він подужав американця Еррола Спенса.

Зрештою, в останньому поєдинку своєї кар'єри Терренс Кроуфорд переміг мексиканця Канело Альвареса і став абсолютним чемпіоном у другій середній вазі.