"Я приду, чтобы оторвать твою голову": Уайлдер закинул угрозу перед боем с Опетаей

Уайлдер пригрозил Опетаи

В интервью для Playbook Boxing Уайлдера спросили о предстоящем бое с Опетаей. Американец не стал подбирать слова и направил сопернику откровенно агрессивное послание.

"Я приду, чтобы оторвать твою голову прямо с плеч!" – заявил Деонтей.

Также бывший чемпион подчеркнул, что Опетаи следует опасаться его, ведь он готовится встретить австралийца в тяжелейшей весовой категории.

Когда состоится бой Уайлдер - Опетая

Поединок между Деонтеем Уайлдером и Джеем Опета запланирован на 11 декабря. Боксеры встретятся на стадионе Principality в валлийском Кардиффе.

Их бой станет частью андеркарда противостояния Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.