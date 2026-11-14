"Я прийду, щоб відірвати твою голову": Вайлдер закинув погрозу перед боєм з Опетаєю
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (45-4-1, 43 КО) зробив жорстку заяву на адресу Джея Опетаї (31-0, 24 КО). Американець пообіцяв жорстоко покарати австралійця під час їхнього майбутнього поєдинку.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на заяву Вайлдера на каналі Playbook Boxing.
Вайлдер пригрозив Опетаї
В інтерв’ю для Playbook Boxing Вайлдера запитали про майбутній бій з Опетаєю. Американець не став добирати слів і надіслав супернику відверто агресивне послання.
"Я прийду, щоб відірвати твою голову прямо з плечей!" - заявив Деонтей.
Також колишній чемпіон наголосив, що Опетаї варто побоюватися його, адже він готується зустріти австралійця в надважкій ваговій категорії.
Коли відбудеться бій Вайлдер - Опетая
Поєдинок між Деонтеєм Вайлдером та Джеєм Опетаєю запланований на 11 грудня. Боксери зустрінуться на стадіоні Principality у валлійському Кардіффі.
Їхній бій стане частиною андеркарду протистояння Тайсона Ф’юрі та Ентоні Джошуа.
Раніше ми повідомляли, що чемпіон світу оголосив про бій проти легендарного Мейвезера.