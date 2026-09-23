"Он не выдержал бы моих апперкотов": Леннокс Льюис заявил, что нокаутировал бы Александра Усика

Льюис назвал слабое место Усика

Льюис отметил, что внимательно следил за боями украинца и заметил, что тот пропускает удары снизу. По мнению британца, это была бы большой проблемой украинского боксера, если бы он проводил поединок с ним.

"Я не думаю, что он продержался бы против меня, потому что я наношу очень жесткие аперкоты, и я заметил, что он пропускает аперкоты. Поэтому он не смог бы выдержать мои аперкоты", - сказал Льюис.

Ранее Льюис уже сравнивал Усика с легендарным Эвандером Холифилдом, который, как и украинец, становился абсолютным чемпионом мира как в первом тяжелом, так и в тяжелом весе. По словам британца, Усик мог бы успешно конкурировать с лучшими супертяжами его эпохи.

Леннокс Льюис и Александр Усик (фото: Instagram/btrboxingpodcast)

Льюис и Усик никогда не встречались в ринге

Леннокс Льюис завершил профессиональную карьеру в 2003 году после победы над Виталием Кличко. Он ушел из бокса как абсолютный чемпион мира в тяжелом весе.

Хайлайты боя Леннокс Льюис – Виталий Кличко (2003 год)

Усик поднялся в тяжелую категорию уже после завершения карьеры Льюиса. Украинец стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте, а впоследствии повторил это достижение и в тяжелом весе. Таким образом, глазное сражение между двумя легендарными боксерами остается лишь гипотетическим противостоянием.