"Він не витримав би моїх аперкотів": Леннокс Льюїс заявив, що нокаутував би Олександра Усика
Легендарний британський боксер Леннокс Льюїс заявив, що в часи своєї кар'єри міг би нокаутувати Олександра Усика. За словами колишнього абсолютного чемпіона світу, українцю було б складно протистояти його аперкотам.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на BTR Boxing Podcast Network.
Льюїс назвав слабке місце Усика
Льюїс зазначив, що уважно стежив за боями українця та помітив, що той пропускає удари знизу. На думку британця, це було б великою проблемою українського боксера, якби він проводив поєдинок із ним.
"Я не думаю, що він протримався б проти мене, тому що я завдаю дуже жорстких аперкотів, і я помітив, що він пропускає аперкоти. Тож він не зміг би витримати мої аперкоти", – сказав Льюїс.
Раніше Льюїс уже порівнював Усика з легендарним Евандером Холіфілдом, який, як і українець, ставав абсолютним чемпіоном світу як у першій важкій, так і в надважкій вазі. За словами британця, Усик міг би успішно конкурувати з найкращими супертяжами його епохи.
Льюїс та Усик ніколи не зустрічалися у ринзі
Леннокс Льюїс завершив професійну кар'єру у 2003 році після перемоги над Віталієм Кличком. Він пішов із боксу як абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі.
Хайлайти бою Леннокс Льюїс – Віталій Кличко (2003 рік)
Усик піднявся у надважку категорію вже після завершення кар'єри Льюїса. Українець став абсолютним чемпіоном світу у крузервейті, а згодом повторив це досягнення і в надважкій вазі. Таким чином, очний бій між двома легендарними боксерами залишається лише гіпотетичним протистоянням.
Раніше Олександр Усик провів спільне тренування з Саулем Канело Альваресом в Іспанії. Мексиканський боксер прибув до табору українця, аби отримати кілька цінних порад для своєї кар'єри.