Трудное возвращение в вес: где и когда смотреть титульный бой Гарсия - Бенн

Танцы вокруг веса

Большое внимание перед поединком вызвала процедура взвешивания. Ведь если Гарсия уже закрепился в полусреднем весе, то Конор Бенн уже успел провести несколько боев в более тяжелых категориях. А значит, ему пришлось вписываться в лимиты веса.

Неудивительно, что на церемонии взвешивания британец оказался немного тяжелее действующего чемпиона мира. Его вес составил 66,2 кг, а американца – 65,99 кг.

Впрочем, уже через 12 часов Бенн сообщил в соцсетях, что набрал около 14 килограммов - и теперь весит 81,65 кг.