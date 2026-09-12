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Бокс 12 сентября 2026, 12:33

Трудное возвращение в вес: где и когда смотреть титульный бой Гарсия - Бенн

На церемонии взвешивания претендент вписался в вес, но впоследствии набрал 14 кг за 12 часов
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Гарсия и Бенн готовятся к титульному поединку (Фото: kingryan, Instagram)
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Обладатель пояса WBC в полусреднем весе Райан Гарсия проведет защиту титула против Конора Бенна. Боксеры провели последние официальные мероприятия перед поединком.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание BBC.

Танцы вокруг веса

Большое внимание перед поединком вызвала процедура взвешивания. Ведь если Гарсия уже закрепился в полусреднем весе, то Конор Бенн уже успел провести несколько боев в более тяжелых категориях. А значит, ему пришлось вписываться в лимиты веса.

Неудивительно, что на церемонии взвешивания британец оказался немного тяжелее действующего чемпиона мира. Его вес составил 66,2 кг, а американца – 65,99 кг.

Впрочем, уже через 12 часов Бенн сообщил в соцсетях, что набрал около 14 килограммов - и теперь весит 81,65 кг.

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