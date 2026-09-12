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Бокс 12 вересня 2026, 12:33

Важке повернення у вагу: де і коли дивитись титульний бій Гарсія - Бенн

На церемонії зважування претендент вписався у вагу, але згодом набрав 14 кг за 12 годин
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Гарсія та Бенн готуються до титульного поєдинку (Фото: kingryan, Instagram)
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Володар пояса WBC в напівсередній вазі Раян Гарсія проведе захист титулу проти Конора Бенна. Боксери провели останні офіційні заходи перед поєдинком.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання BBC.

Танці навколо ваги

Велику увагу перед поєдинком викликала процедура зважування. Адже якщо Гарсія вже закріпився в напівсередній вазі, то Конор Бенн вже встиг провести кілька боїв у важчих катгоріях. А отже йому довелося вписуватися в ліміти ваги.

Не дивно, що на церемонії зважування британець виявився трішки важчим за чинного чемпіона світу. Його вага склала 66,2 кг, а американця - 65,99 кг.

Втім, вже за 12 гдин Бенн повідомив в соцмережах, що набрав близько 14 кілограмів - і тепер важить 81,65 кг.

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