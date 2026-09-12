Важке повернення у вагу: де і коли дивитись титульний бій Гарсія - Бенн
Володар пояса WBC в напівсередній вазі Раян Гарсія проведе захист титулу проти Конора Бенна. Боксери провели останні офіційні заходи перед поєдинком.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання BBC.
Танці навколо ваги
Велику увагу перед поєдинком викликала процедура зважування. Адже якщо Гарсія вже закріпився в напівсередній вазі, то Конор Бенн вже встиг провести кілька боїв у важчих катгоріях. А отже йому довелося вписуватися в ліміти ваги.
Не дивно, що на церемонії зважування британець виявився трішки важчим за чинного чемпіона світу. Його вага склала 66,2 кг, а американця - 65,99 кг.
Втім, вже за 12 гдин Бенн повідомив в соцмережах, що набрав близько 14 кілограмів - і тепер важить 81,65 кг.
RIPPED AND READY #GarciaBenn l Sept 12th in Las Vegas
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