Усик снова на вершине: авторитетное издание обновило рейтинг лучших супертяжеловесов
Украинский боксер Александр Усик подтвердил свой высочайший статус в королевском дивизионе. Авторитетное британское издание представило новый рейтинг лучших супертяжеловесов мира, в котором украинцу досталось первое место, тогда как его главные конкуренты существенно потеряли позиции.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на talkSPORT.
Лидерство Усика и падение Фьюри
Несмотря на возраст и отсутствие пиковой формы, 39-летний Александр Усик продолжает уверенно возглавлять список лучших действующих супертяжеловесов планеты. При формировании топ-10 составители оценивали последние выступления и текущую форму спортсменов.
Сразу за украинцем в тройке сильнейших расположились Даниэль Дюбуа и Агит Кабайел. А вот главный сюрприз ждал британца Тайсона Фьюри - из-за нестабильных выступлений и длительных пауз он оказался лишь на шестой строчке.
Топ-10 лучших боксеров сверхтяжелого веса
Итоговый список сильнейших супертяжей по версии talkSPORT выглядит так:
- Александр Усик (Украина, 25-0 (16 KO)
- Даниэль Дюбуа (Великобритания, 23-3 (22 KO)
- Агит Кабаел (Германия, 27-0 (19 KO)
- Филипп Хргович (Хорватия, 21-1 (16 KO)
- Фабио Уордли (Великобритания, 20-1-1 (19 KO))
- Тайсон Фьюри (Великобритания, 36-2-1 (25 KO)
- Фрэнк Санчес (Куба, 26-1 (19 KO))
- Джозеф Паркер (Новая Зеландия, 36-4 (24 KO)
- Мозес Итаума (Великобритания, 14-1 (12 KO)
- Мурат Гассиев (34-2 (27 KO)
Ранее мы сообщили, что Александр Усик вошел в список самых влиятельных персон мирового бокса.