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Главная Бокс Усик снова на вершине: авторитетное издание обновило рейтинг лучших супертяжеловесов
Бокс 16 сентября 2026, 19:55

Усик снова на вершине: авторитетное издание обновило рейтинг лучших супертяжеловесов

Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Александр Усик (фото: instagram.com/usykaa)
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Украинский боксер Александр Усик подтвердил свой высочайший статус в королевском дивизионе. Авторитетное британское издание представило новый рейтинг лучших супертяжеловесов мира, в котором украинцу досталось первое место, тогда как его главные конкуренты существенно потеряли позиции.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на talkSPORT.

Лидерство Усика и падение Фьюри

Несмотря на возраст и отсутствие пиковой формы, 39-летний Александр Усик продолжает уверенно возглавлять список лучших действующих супертяжеловесов планеты. При формировании топ-10 составители оценивали последние выступления и текущую форму спортсменов.

Сразу за украинцем в тройке сильнейших расположились Даниэль Дюбуа и Агит Кабайел. А вот главный сюрприз ждал британца Тайсона Фьюри - из-за нестабильных выступлений и длительных пауз он оказался лишь на шестой строчке.

Топ-10 лучших боксеров сверхтяжелого веса

Итоговый список сильнейших супертяжей по версии talkSPORT выглядит так:

  1. Александр Усик (Украина, 25-0 (16 KO)
  2. Даниэль Дюбуа (Великобритания, 23-3 (22 KO)
  3. Агит Кабаел (Германия, 27-0 (19 KO)
  4. Филипп Хргович (Хорватия, 21-1 (16 KO)
  5. Фабио Уордли (Великобритания, 20-1-1 (19 KO))
  6. Тайсон Фьюри (Великобритания, 36-2-1 (25 KO)
  7. Фрэнк Санчес (Куба, 26-1 (19 KO))
  8. Джозеф Паркер (Новая Зеландия, 36-4 (24 KO)
  9. Мозес Итаума (Великобритания, 14-1 (12 KO)
  10. Мурат Гассиев (34-2 (27 KO)

Ранее мы сообщили, что Александр Усик вошел в список самых влиятельных персон мирового бокса.

Бокс Александр Усик