Усик знову на вершині: авторитетне видання оновило рейтинг найкращих надважковаговиків

Лідерство Усика та падіння Ф'юрі

Попри вік та відсутність пікової форми, 39-річний Олександр Усик продовжує впевнено очолювати список найкращих чинних супертяжів планети. Формуючи топ-10, укладачі оцінювали останні виступи та поточний тонус спортсменів.

Одразу за українцем у трійці найсильніших розташувалися Даніель Дюбуа та Агіт Кабаєл. А от головна несподіванка чекала на британця Тайсона Ф'юрі – через нестабільні виступи та тривалі паузи він опинився аж на шостій сходинці.

Топ-10 найкращих боксерів надважкої ваги

Підсумковий список найсильніших супертяжів за версією talkSPORT виглядає так: