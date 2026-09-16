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Бокс 16 вересня 2026, 19:55

Усик знову на вершині: авторитетне видання оновило рейтинг найкращих надважковаговиків

Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)
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Український боксер Олександр Усик підтвердив свій найвищий статус у королівському дивізіоні. Авторитетне британське видання презентувало новий рейтинг найкращих супертяжів світу, де українцю дісталося чільне місце, тоді як його головні конкуренти суттєво втратили позиції.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на talkSPORT.

Лідерство Усика та падіння Ф'юрі

Попри вік та відсутність пікової форми, 39-річний Олександр Усик продовжує впевнено очолювати список найкращих чинних супертяжів планети. Формуючи топ-10, укладачі оцінювали останні виступи та поточний тонус спортсменів.

Одразу за українцем у трійці найсильніших розташувалися Даніель Дюбуа та Агіт Кабаєл. А от головна несподіванка чекала на британця Тайсона Ф'юрі – через нестабільні виступи та тривалі паузи він опинився аж на шостій сходинці.

Топ-10 найкращих боксерів надважкої ваги

Підсумковий список найсильніших супертяжів за версією talkSPORT виглядає так:

  1. Олександр Усик (Україна, 25-0 (16 KO)
  2. Даніель Дюбуа (Велика Британія, 23-3 (22 KO)
  3. Агіт Кабаєл (Німеччина, 27-0 (19 KO)
  4. Філіп Хргович (Хорватія, 21-1 (16 KO)
  5. Фабіо Вордлі (Велика Британія, 20-1-1 (19 KO)
  6. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія, 36-2-1 (25 KO)
  7. Френк Санчес (Куба, 26-1 (19 KO)
  8. Джозеф Паркер (Нова Зеландія, 36-4 (24 KO)
  9. Мозес Ітаума (Велика Британія, 14-1 (12 KO)
  10. Мурат Гассієв (34-2 (27 KO)

Раніше ми повідомили, що Олександр Усик увійшов до списку найвпливовіших персон світового боксу.

Бокс Олександр Усик