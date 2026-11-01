Усик удивил поступком после боя Канело: что украинец сделал в ринге (видео)

Что сделал Усик после боя

В ночь на 1 ноября бывший абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (64-3-2, 39 КО) встретился с действующим обладателем титула WBC Кристианом Мбилли (29-1-1, 24 КО).

Поединок завершился победой мексиканца единогласным решением судей. Судейские записки зафиксировали счет 115:112, 116:111 и 117:110.

Сразу после объявления результата на ринг поднялся Александр Усик. Он лично поздравил Канело с победой и возвращением чемпионского титула WBC. Впрочем, этим визит украинца не ограничился: он также попросил у мексиканца автограф и даже помахал флагом Мексики.

Канело вернулся после тяжелого периода

Для 36-летнего Альвареса этот поединок имел особое значение. До этого мексиканец в последний раз выходил на ринг в сентябре 2025 года, когда потерпел поражение от Теренса Кроуфорда единогласным решением судей.

Тогда боксер потерял все чемпионские пояса дивизиона. После неудачи он также перенес операцию на локте, из-за чего длительное время не проводил официальных поединков.

Теперь Альварес вновь получил чемпионский статус. В противостоянии с Мбилли он не только одержал победу, но и вернул себе пояс WBC во втором среднем весе.

Накануне поединка Канело готовился к возвращению на ринг в тренировочном лагере Александра Усика в Испании. Поэтому после финального гонга украинский чемпион получил особую возможность лично поздравить своего недавнего партнера по подготовке.