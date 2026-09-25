Усик удивил кардинальным изменением имиджа: дочь боксера показала новый образ отца (видео)
Александр Усик решил немного изменить имидж и удивил поклонников неожиданным перевоплощением. Дочь знаменитого боксера Елизавета показала кадры из семейной жизни, на которых засветила новый образ отца.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Усик изменил цвет волос
Дочь Александра Усика Елизавета опубликовала в TikTok видео, к которому в какой-то момент присоединился ее знаменитый отец.
В это время зрители и заметили необычное изменение в облике абсолютного чемпиона мира. Усик отказался от своего привычного образа и выкрасил волосы в блонд.
Позже украинский боксер и сам показал новый образ в Instagram-сториз, опубликовав соответствующее фото.
Новый образ Александра (фото: instagram.com/usykaa)
Зачем боксер сменил имидж
Как рассказала Елизавета, изменение внешности отца связано с важным семейным событием.
Усик решил обновить образ в канун годовщины свадьбы со своей женой Екатериной. Теперь вся семья находится в Испании, куда уже съезжаются гости на празднование.
Александр Усик и Екатерина поженились 25 сентября 2009 года. В этом году супруги отмечают 17-ю годовщину брака. Пара воспитывает четырех детей: дочерей Елизавета и Марию, а также сыновей Михаила и Кирилла.
Ранее мы сообщили, что Александр Усик вошел в список самых влиятельных персон мирового бокса.