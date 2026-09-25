Усик здивував кардинальною зміною іміджу: донька боксера показала новий образ батька (відео)
Олександр Усик вирішив трохи змінити імідж і здивував шанувальників неочікуваним перевтіленням. Донька знаменитого боксера Єлизавета показала кадри з родинного життя, на яких засвітила новий образ батька.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Усик змінив колір волосся
Донька Олександра Усика Єлизавета опублікувала в TikTok відео, до якого в певний момент приєднався її знаменитий батько.
Саме тоді глядачі й помітили незвичну зміну в зовнішності абсолютного чемпіона світу. Усик відмовився від свого звичного образу та пофарбував волосся у блонд.
Пізніше український боксер і сам показав новий образ в Instagram-сторіз, опублікувавши відповідну світлину.
Новий образ Олександра (фото: instagram.com/usykaa)
Навіщо боксер змінив імідж
Як розповіла Єлизавета, зміна зовнішності батька пов'язана з важливою сімейною подією.
Усик вирішив оновити образ напередодні річниці весілля зі своєю дружиною Катериною. Наразі вся родина перебуває в Іспанії, куди вже з'їжджаються гості на святкування.
Олександр Усик і Катерина одружилися 25 вересня 2009 року. Цього року подружжя відзначає 17-ту річницю шлюбу. Пара виховує чотирьох дітей: доньок Єлизавету та Марію, а також синів Михайла і Кирила.
Раніше ми повідомили, що Олександр Усик увійшов до списку найвпливовіших персон світового боксу.