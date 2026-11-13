Все тесты отрицательные: команда Лозана объяснила допинговое дело боксера

За что отстранили Даниила Лозана

28 октября Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило об отстранении Даниила Лозана из-за нарушения правил антидопингового тестирования.

В команде боксера объяснили, что речь идет о трех случаях в течение 12 месяцев, когда спортсмен не предоставил необходимую информацию о своем местонахождении. В Top Boxing Generation подтвердили факт нарушений, отметив, что Лозан и его команда приняли последствия соответствующего решения.

Команда заявила об отрицательных результатах допинг-проб.

В Top Boxing Generation сообщили, что в период проведения тестирований ITA Лозан находился в Саудовской Аравии, где участвовал в Гран-при WBC. Там украинец проходил допинг-тестирование по программе VADA.

По словам представителей боксера, все эти попытки показали отрицательный результат на наличие запрещенных веществ. В команде подчеркнули, что оснований сомневаться в добродетели спортсмена нет.

Отстранение не влияет на профессиональную карьеру

Отдельно промоутеры обратили внимание, что отстранение и аннулирование результатов касаются исключительно любительского бокса. По утверждению команды, это решение не оказывает никакого влияния на профессиональную карьеру Лозана.

В частности, представители боксера опровергли возможные предположения по аннулированию результата его поединка против Даниила Балабана (победа по итогам шести раундов). В сообщении подчеркнули, что об отмене результата этого боя речь не идет.

Пока Лозан сосредоточен на выступлениях в профессиональном боксе. Уже 5 декабря он должен провести поединок за титул чемпиона мира среди молодежи по версии WBC.

В команде также заявили о поддержке антидопинговых программ и готовности максимально сотрудничать с соответствующими организациями в целях сохранения чистоты спорта.