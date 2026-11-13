Усі тести негативні: команда Лозана пояснила допінгову справу боксера

За що відсторонили Данила Лозана

28 жовтня Міжнародна агенція з тестування (ITA) повідомила про відсторонення Данила Лозана через порушення правил антидопінгового тестування.

У команді боксера пояснили, що йдеться про три випадки протягом 12 місяців, коли спортсмен не надав необхідну інформацію про своє місцезнаходження. У Top Boxing Generation підтвердили факт порушень і зазначили, що Лозан та його команда прийняли наслідки відповідного рішення.

Команда заявила про негативні результати допінг-проб

У Top Boxing Generation повідомили, що в період проведення тестувань ITA Лозан перебував у Саудівській Аравії, де брав участь у Гран-прі WBC. Там українець проходив допінг-тестування за програмою VADA.

За словами представників боксера, усі ці проби показали негативний результат на наявність заборонених речовин. У команді наголосили, що підстав сумніватися в доброчесності спортсмена немає.

Відсторонення не впливає на професійну кар'єру

Окремо промоутери звернули увагу на те, що відсторонення та анулювання результатів стосуються виключно аматорського боксу. За твердженням команди, це рішення не має жодного впливу на професійну кар'єру Лозана.

Зокрема, представники боксера спростували можливі припущення щодо анулювання результату його поєдинку проти Данила Балабана (перемога за підсумком шести раундів). У повідомленні наголосили, що про скасування результату цього бою не йдеться.

Наразі Лозан зосереджений на виступах у професійному боксі. Уже 5 грудня він має провести поєдинок за титул чемпіона світу серед молоді за версією WBC.

У команді також заявили про підтримку антидопінгових програм і готовність максимально співпрацювати з відповідними організаціями задля збереження чистоти спорту.