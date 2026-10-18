Все решилось за два раунда: кто победил в реванше Дюбуа и Уордли

Нокдаун в первом раунде

С первых секунд чемпион действовал агрессивно, продвигался вперед и пытался навязать силовой обмен ударами. Его преимущество быстро стало заметным.

Уже в первом раунде Дюбуа отправил Уордли в нокдаун, ставший первым в профессиональной карьере претендента.

Уордли сумел подняться и продолжить бой, однако не смог остановить наступление чемпиона. Дюбуа продолжал давить, используя преимущество в силе ударов.

Тренер Уордли выбросил полотенце

Во втором раунде Дюбуа не сбавил темпа. Он продолжал атаковать претендента мощными ударами, не позволяя перехватить инициативу.

Уордли оказался в сложном положении и пропускал все больше ударов. Увидев, что его подопечный не может эффективно противостоять атакам чемпиона, тренер Бен Дэвисон решил вмешаться.

Наставник выбросил полотенце на ринг, сигнализируя о необходимости прекратить поединок.

Рефери остановил встречу, зафиксировав победу Дюбуа техническим нокаутом во втором раунде.

Таким образом, британец успешно провел защиту титула WBO и во второй раз победил Уордли. Если в первом поединке ему понадобилось 11 раундов, то в реванше чемпион разобрался с соперником менее чем за шесть минут.

Для Уордли это второе поражение на профессиональном ринге. Обе он испытал от Дюбуа.