Усе вирішилося за два раунди: хто переміг у реванші Дюбуа та Уордлі

Нокдаун у першому раунді

Від перших секунд чемпіон діяв агресивно, просувався вперед і намагався нав'язати силовий обмін ударами. Його перевага швидко стала помітною.

Уже в першому раунді Дюбуа відправив Уордлі в нокдаун, який став першим у професійній кар'єрі претендента.

Уордлі зумів підвестися та продовжити бій, проте не зміг зупинити наступ чемпіона. Дюбуа продовжував тиснути, використовуючи перевагу в силі ударів.

Тренер Уордлі викинув рушник

У другому раунді Дюбуа не зменшив темпу. Він продовжував атакувати претендента потужними ударами, не дозволяючи тому перехопити ініціативу.

Уордлі опинився у складному становищі та пропускав дедалі більше ударів. Побачивши, що його підопічний не може ефективно протистояти атакам чемпіона, тренер Бен Девісон вирішив втрутитися.

Наставник викинув рушник на ринг, сигналізуючи про необхідність припинити поєдинок.

Рефері зупинив зустріч, зафіксувавши перемогу Дюбуа технічним нокаутом у другому раунді.

Таким чином, британець успішно провів захист титулу WBO та вдруге поспіль переміг Уордлі. Якщо в першому поєдинку йому знадобилося 11 раундів, то в реванші чемпіон розібрався із суперником менш ніж за шість хвилин.

Для Уордлі це стала друга поразка на професійному рингу. Обидві він зазнав від Дюбуа.