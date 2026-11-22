Как Турбинина завоевала бронзу

По пути в полуфинал украинка встретилась с представительницей Литвы Марией Смакотинайте.

Турбинина уверенно начала поединок, контролируя первый раунд благодаря результативным комбинациям.

Во второй трехминутке преимущество украинки стало еще более ощутимым. Рефери остановил сражение, зафиксировав досрочную победу Турбининой.

Этот результат гарантировал ей как минимум бронзовую награду континентального первенства.

В полуфинале, состоявшемся 22 ноября, соперницей украинки стала полька Наталья Невядомская.

В первом раунде представительница Польши действовала быстрее, однако Турбинина отвечала точными ударами и пыталась навязать сопернице свой темп.

Начиная со второго раунда Невядомска увеличила скорость атак и в конце концов одержала победу.

Таким образом, польская боксерша вышла в финал, а украинка завершила турнир с бронзовой медалью.

Что известно о достижениях украинки

Турбинина раньше уже становилась чемпионкой Европы среди юниорок.

В 2025 году она также завоевала бронзовую медаль международного турнира Eindhoven Box Cup в Нидерландах.

Чемпионат Европы U23 в Порече проходит с 16 по 24 ноября. В соревнованиях принимают участие 276 боксеров и боксерок из 39 стран. Финальные поединки турнира запланированы на 24 ноября.