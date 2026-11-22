Як Турбініна здобула бронзу

На шляху до півфіналу українка зустрілася з представницею Литви Марією Смакотінайте.

Турбініна впевнено розпочала поєдинок, контролюючи перший раунд завдяки результативним комбінаціям.

У другій трихвилинці перевага українки стала ще відчутнішою. Рефері зупинив бій, зафіксувавши дострокову перемогу Турбініної.

Цей результат гарантував їй щонайменше бронзову нагороду континентальної першості.

У півфіналі, який відбувся 22 листопада, суперницею українки стала полька Наталія Невядомська.

У першому раунді представниця Польщі діяла швидше, проте Турбініна відповідала влучними ударами та намагалася нав'язати суперниці свій темп.

Починаючи з другого раунду Невядомська збільшила швидкість атак і зрештою здобула перемогу.

Таким чином, польська боксерка вийшла до фіналу, а українка завершила турнір із бронзовою медаллю.

Що відомо про досягнення українки

Турбініна раніше вже ставала чемпіонкою Європи серед юніорок.

У 2025 році вона також здобула бронзову медаль міжнародного турніру Eindhoven Box Cup у Нідерландах.

Чемпіонат Європи U23 у Поречі проходить із 16 до 24 листопада. У змаганнях беруть участь 276 боксерів і боксерок із 39 країн. Фінальні поєдинки турніру заплановані на 24 листопада.