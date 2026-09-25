Шесть нарушений договора: промоутер Джошуа грозится сорвать первую пресс-конференцию

Обвинение Хорна и реакция Воррена

Главной причиной недовольства Хирна является возможная вовлеченность в организацию ивента Дэйни Уайта с проектом Zuffa Boxing. Британский промоутер утверждает, что в соглашении было выявлено уже шесть нарушений.

"Пресс-конференция на следующей неделе? У нас осталось много нерешенных вопросов. Пока они не будут решены, мы не собираемся присутствовать. Они уже допустили шесть нарушений договора. Мы играем по правилам, а они – нет", – резко заявил Эдди Хирн.

Промоутер Фьюри, глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен, призвал не паниковать и заверил, что поединку ничего не угрожает.

"Почему он говорит, что пресс-конференция под вопросом? Я и не подозреваю. Есть определенные вопросы, которые, по его мнению, нуждаются в решении. Но бой в силе, он состоится", - отреагировал Уоррен.

Бой в глубокую ночь: уступки для зрителей из США

Стали известны и детали регламента проведения мегафайта, который состоится в пятницу, 11 декабря, в Кардиффе. Чтобы ублажить американскую аудиторию стриминга Netflix, бой пройдет в нетипичное время.

Начало вечера бокса назначено на 20:00-21:00 по местному времени (22:00-23:00 по киевскому времени). А главное событие, собственно поединок Фьюри и Джошуа, вряд ли начнется раньше 01:00 по местному времени (03:00 по Киеву).

Сторонам пришлось пойти на существенные уступки, ведь обычно большие боксерские шоу в Британии стартуют гораздо раньше.