Шість порушень договору: промоутер Джошуа погрожує зірвати першу пресконференцію

Звинувачення Хірна та реакція Воррена

Головною причиною невдоволення Хірна є можлива залученість до організації івенту Дейни Вайта з проєктом Zuffa Boxing. Британський промоутер стверджує, що в угоді виявили вже шість порушень.

"Прес-конференція наступного тижня? У нас залишилося багато невирішених питань. Доки вони не будуть вирішені, ми не збираємося бути присутніми. Вони вже допустили шість порушень договору. Ми граємо за правилами, а вони - ні", - різко заявив Едді Хірн.

Натомість промоутер Ф'юрі, глава Queensberry Promotions Френк Воррен, закликав не панікувати й запевнив, що поєдинку нічого не загрожує.

"Чому він каже, що пресконференція під питанням? Я й гадки не маю. Є певні питання, які, на його думку, потребують вирішення. Але бій у силі, він відбудеться", - відреагував Воррен.

Бій у глибоку ніч: поступки для глядачів із США

Стали відомі й деталі регламенту проведення мегафайту, який відбудеться в п’ятницю, 11 грудня, у Кардіффі. Аби догодити американській аудиторії стримінгу Netflix, бій пройде у нетиповий час.

Початок вечора боксу призначений на 20:00-21:00 за місцевим часом (22:00-23:00 за київським часом). А головна подія, власне поєдинок Ф'юрі та Джошуа, навряд чи почнеться раніше за 01:00 за місцевим часом (03:00 за Києвом).

Сторонам довелося піти на суттєві поступки, адже зазвичай великі боксерські шоу у Британії стартують значно раніше.