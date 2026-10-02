"Еще одна мечта жизни": Хижняк назвал главную цель на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе

Мотивация и амбиции спортсмена

По словам боксера, у которого сейчас рекорд 3-0 (2 КО) на профессиональном ринге, очередная победа на Играх является его большой мечтой.

"Украине нужны золотые медали на чемпионатах Европы, Европейских Играх, чемпионатах Мира и Олимпийских Играх. Я уже неоднократно стоял на высшей строчке пьедестала, каждый раз доказывая, что Украина самая лучшая. высшего сорта", - отметил Хижняк.

Сочетание выступлений и вера в успех

Украинский чемпион подчеркнул, что не видит препятствий в совмещении разных направлений своей карьеры. Хижняк отметил, что выполняет сложную работу, но счастлив возвращаться к ней снова и снова.

Хижняк подчеркнул, что добросовестное выполнение работы и сочетание выступлений только придают ему уверенность в будущих результатах.

"Победа на Олимпийских Играх в Лос-Анджелесе 2028 года – еще одна мечта моей жизни, и я искренне верю в то, что и эта мечта станет реальностью. Я стараюсь делать свою работу честно", – отметил украинский боксер.