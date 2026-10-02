"Ще одна мрія життя": Хижняк назвав головну ціль на Олімпіаду-2028 у Лос-Анджелесі
Володар поясу WBA Gold International Олександр Хижняк націлений на здобуття золотої медалі на Олімпійських іграх 2028-го року. Український боксер зазначив, що країні потрібні золоті медалі на всіх великих змаганнях.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на коментар Хижняка виданню "Чемпіон".
Мотивація та амбіції спортсмена
За словами боксера, який наразі має рекорд 3-0 (2 КО) на професійному рингу, чергова перемога на Іграх є його великою мрією.
"Україні потрібні золоті медалі на чемпіонатах Європи, Європейських Іграх, чемпіонатах Світу та Олімпійських Іграх. Я вже неодноразово стояв на найвищій сходинці п'єдесталу, кожного разу доводячи, що Україна найкраща. Я люблю свою роботу і вдячний Господу Богу за ту милість, якою Він милує мене кожного разу, нагороджуючи медалями найвищого ґатунку", - зазначив Хижняк.
Поєднання виступів та віра в успіх
Український чемпіон підкреслив, що не бачить перешкод у суміщенні різних напрямків своєї кар'єри. Натомість Хижняк зазначив, що виконує складну роботу, але щасливий повертатися до неї знову і знову.
Хижняк підкреслив, що сумлінне виконання роботи та поєднання виступів тільки додають йому впевненості у майбутніх результатах.
"Перемога на Олімпійських Іграх у Лос-Анджелесі 2028 року - ще одна мрія мого життя, і я щиро вірю в те, що і ця мрія стане реальністю. Я намагаюся робити свою роботу чесно", - зазначив український боксер.
Раніше ми повідомляли, що Олександр Хижняк уперше потрапив до рейтингу WBC.