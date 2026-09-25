Сенсационное решение WBA: Фьюри и Джошуа сразятся за чемпионский пояс Усика
Долгожданный мегафайт между бывшими чемпионами мира Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа получил новый статус. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) приняла резонансное решение по чемпионскому поясу, которое уже вызвало бурную реакцию и угрозы обжалования со стороны лагеря россиянина Мурата Гассиева.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Ring Magazine.
Новые ставки в британском противостоянии
По информации авторитетного издания Ring Magazine, бой между Фьюри и Джошуа, который запланирован на 11 декабря 2026 года на арене "Principality Stadium" в валлийском Кардиффе, будет проведен за титул WBA Super в тяжелом весе.
Напомним, что после того, как в конце июня украинец Александр Усик добровольно отказался от всех своих чемпионских регалий, ситуация в сверхтяжелом весе претерпела серьезные изменения.
Сначала руководство Всемирной боксерской ассоциации повысило обладателя второстепенного пояса WBA Regular Мурата Гассиева до статуса полноценного чемпиона, а тот даже успел провести успешную защиту победив немца Питера Кадиру.
Впрочем, в сентябре WBA изменила свое решение. Теперь главный титул организации, WBA Super, будет разыгран в поединке Фьюри и Джошуа.
Возмущение лагеря Гассиева
Из-за такого решения WBA Гассиева фактически вернули в предыдущий статус обладателя второстепенного титула WBA Regular.
Представители боксера уже подняли шум и готовят официальные жалобы. В частности, сопромоутер россиянина Ивайло Гоцев публично выразил недовольство, заявив, что появление нового "суперчемпиона" нарушает внутреннюю логику рейтингов, поскольку у них якобы уже есть действующий обладатель титула.
Кому достались чемпионские пояса Усика
Между тем, другие пояса, от которых ранее отказался Александр Усик, уже нашли новых владельцев:
- WBC: Полноценным чемпионом автоматически стал немецкий боец Агит Кабаел.
- IBF: Вакантный трофей завоевал хорват Филипп Хргович после победы над Мозесом Итаумой.
- WBO: Титул принадлежит Даниэлю Дюбуа, который готовится к реваншу против Фабио Уордли.
Ранее мы сообщали, что Тайсон Фьюри обвинил Хирна в предательстве собственного боксера.