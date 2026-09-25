Сенсаційне рішення WBA: Ф'юрі та Джошуа битимуться за чемпіонський пояс Усика

Нові ставки в британському протистоянні

За інформацією авторитетного видання Ring Magazine, бій між Ф'юрі та Джошуа, який запланований на 11 грудня 2026 року на арені "Principality Stadium" у валлійському Кардіффі, буде проведений за титул WBA Super у надважкій вазі.

Нагадаємо, що після того, як наприкінці червня українець Олександр Усик добровільно відмовився від усіх своїх чемпіонських регалій, ситуація в надважкій вазі зазнала серйозних змін.

Спочатку керівництво Всесвітньої боксерської асоціації підвищило володаря другорядного пояса WBA Regular Мурата Гассієва до статусу повноцінного чемпіона, а той навіть встиг провести успішний захист перемігши німця Пітера Кадіру.

Втім, у вересні WBA змінила своє рішення. Тепер головний титул організації, WBA Super, буде розіграний у поєдинку Ф'юрі та Джошуа.

Обурення табору Гассієва

Через таке рішення WBA Гассієва фактично повернули до попереднього статусу володаря другорядного титулу WBA Regular.

Представники боксера вже здійняли галас і готують офіційні скарги. Зокрема, співпромоутер росіянина Івайло Гоцев публічно висловив невдоволення, заявивши, що поява нового "суперчемпіона" порушує внутрішню логіку рейтингів, оскільки у них нібито вже є чинний володар титулу.

Кому дісталися чемпіонські пояси Усика

Тим часом інші пояси, від яких раніше відмовився Олександр Усик, уже знайшли нових власників: