"Ведет себя соответственно": промоутер оценил жест Усика

Что сказал Игорь Фаниян

По мнению промоутера, поступок Усика благороден, поскольку позволяет другим боксерам, ожидавшим своего шанса, наконец побороться за титул.

"Я думаю, Александр правильно сделал, что уволил титулы и дал возможность другим боксерам, ребятам, которые уже давно стоят в очереди, за них боксировать. Усик это легенда уже не только украинского но и мирового бокса, и он действительно ведет себя в соответствии с такой характеристикой - как в ринге, так и вне его", - рассказал Фаниян.

По мнению Фанияна, лучшим кандидатом на статус последнего соперника Усика в карьере будет американец Деонтей Уайлдер.

"Александр, как он и говорил, должен провести свой последний бой с Деонтеем Уайлдером, заработает денег, и может смело уходить на пенсию, заниматься своими делами", – сказал промоутер.

Карьера Александра Усика

В 2018 году Усик стал абсолютным чемпионом мира по крузервейте, после чего перешел в сверхтяжелую весовую категорию. Одержав победы над Чаззом Уизерспуном и Дереком Чисорой, он получил право встретиться с Энтони Джошуа в бою за титулы WBA, WBO и IBF.

25 сентября 2021 года Усик одержал победу над Джошуа и стал чемпионом свита в трех версиях в тяжелом весе. Следующим летом Усик провел реванш из Джошуа и защитил титулы.

Затем Усик встретился с Даниэлем Дюбуа и защитил свои титулы. Следующим стал поединок с Тайсоном Фьюри. Одержав победу над британцем, Усик объединил все пояса и стал абсолютным чемпионом мира.

После этого Усик еще по одному разу боксировал с Дюбуа и Фьюри, а последний бой на сегодня провел 23 мая, выиграв у нидерландца Рико Верховена в 11-м раунде.