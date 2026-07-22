"Поводить себе відповідно": промоутер оцінив жест Усика
Керівник промоутерської компанії Spartabox Faniian Promotions Ігор Фаніян висловив підтримку Олександру Усику в його рішенні скласти повноваження абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі.
Про це Фаніян розповів в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA.
Що сказав Ігор Фаніян
На думку промоутера, вчинок Усика шляхетний, оскільки дозволяє іншим боксерам, які чекали на свій шанс, нарешті поборотися за титул.
"Я думаю, Олександр правильно зробив, що звільнив титули і дав можливість іншим боксерам, хлопцям, які вже давно стоять у черзі, за них боксувати. Усик це легенда вже не лише українського але і світового боксу, і він справді поводить себе відповідно до такої характеристики – як в рингу, так і поза ним", – розповів Фаніян.
На думку Фаніяна, найкращим кандидатом на статус останнього суперника Усика у кар'єрі буде американець Деонтей Вайлдер.
"Олександр, як він і казав, має провести свій останній бій з Деонтеєм Вайлдером, заробить грошей, і може сміливо йти на пенсію, займатись своїми справами", – сказав промоутер.
Кар'єра Олександра Усика
У 2018 році Усик став абсолютним чемпіоном світу у крузервейті, після чого перейшов до надважкої вагової категорії. Здобувши перемоги над Чаззом Візерспуном та Дереком Чісорою, він отримав право зустрітися із Ентоні Джошуа в бою за титули WBA, WBO та IBF.
25 вересня 2021 року Усик здобув перемогу над Джошуа та став чемпыоном свыту у трьох версіях у надважкій вазі. Наступного літа Усик провів реванш із Джошуа та захистив титули.
Далі Усик зустрівся із Даніелем Дюбуа і захистив свої титули. Наступним став поєдинок із Тайсоном Ф'юрі. Здобувши перемогу над британцем, Усик об'єднав усі пояси і став абсолютним чемпіоном світу.
Після цього Усик ще по одному разу боксував із Дюбуа та Ф'юрі, а останній бій станом на сьогодні провів 23 травня, вигравши у нідерландця Ріко Верховена в 11-му раунді.
Раніше про бій Усик – Верховен висловився олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк.