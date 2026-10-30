"Чувствую себя в Эр-Рияде как дома": Усик увидел яркий перформанс Роналду в Саудовской Аравии

Боксер вернулся в Эр-Рияд

Украинский боксер посетил футбольный матч "Аль-Насра" и "Аль-Холуда" в Эр-Рияде. Спортсмен болел командой Криштиану Роналду и пришел на стадион в футболке с фамилией португальца, с которым его связывают дружеские отношения.

Встреча завершилась победой "Аль-Насра" со счётом 5:3. Главным героем матча стал Роналду, оформивший хет-трик.

Что сказал Усик

Во время общения Усик поделился впечатлениями от атмосферы на стадионе и пребывания в Эр-Рияде.

"Я каждый раз чувствую себя в Эр-Рияде как дома. Я всегда очень рад возвращаться сюда. Хочу сказать большое спасибо Турки Аль аш-Шейху, ведь он дает возможность всем людям и спортсменам, в частности боксерам, быть здесь. Атмосфера отличная, болельщики невероятны! Просто невероятны!" – сказал боксер.

Также Усик рассказал, что любит футбол и сам играет. На вопрос о своей позиции на поле украинец ответил, что является центральным нападающим.

Успехи Усика на ринге

Последний бой Усик провел в мае 2026 против нидерландского кикбоксера Рико Верховена. Поединок прошел у пирамид в египетской Гизе.

Несмотря на непростой поединок украинского чемпиона, он завершился победой украинца техническим нокаутом в 11-м раунде.