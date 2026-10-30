"Почуваюся в Ер-Ріяді як удома": Усик побачив яскравий перформанс Роналду в Саудівській Аравії

Боксер повернувся в Ер-Ріяд

Український боксер відвідав футбольний матч "Аль-Насра" та "Аль-Холуда" в Ер-Ріяді. Спортсмен уболівав за команду Кріштіану Роналду та прийшов на стадіон у футболці з прізвищем португальця, з яким його пов’язують дружні стосунки.

Зустріч завершилася перемогою "Аль-Насра" з рахунком 5:3. Головним героєм матчу став Роналду, який оформив хет-трик.

Що сказав Усик

Під час спілкування Усик поділився враженнями від атмосфери на стадіоні та перебування в Ер-Ріяді.

"Я щоразу почуваюся в Ер-Ріяді як удома. Я завжди дуже радий повертатися сюди. Хочу сказати велике спасибі Туркі Аль аш-Шейху, адже він дає можливість усім людям і спортсменам, зокрема боксерам, бути тут. Атмосфера чудова, уболівальники неймовірні! Просто неймовірні!" - сказав боксер.

Також Усик розповів, що любить футбол і сам грає. На запитання про свою позицію на полі українець відповів, що є центральним нападником.

Успіхи Усика на ринзі

Останній бій Усик провів у травні 2026-го року проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Поєдинок відбувся біля пірамід у єгипетській Гізі.

Попри непростий поєдинок для українського чемпіона, він завершився перемогою українця технічним нокаутом у 11-му раунді.