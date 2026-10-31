После неудачи с Усиком: Уайлдер договорился о бое с непобежденным чемпионом
Бывший чемпион мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Деонтей Уайлдер и непобедимый чемпион в первом тяжелом весе Джей Опетая согласовали проведение очного поединка. Бой может состояться в андеркарде вечера бокса Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на журналиста Дэна Рафаэля в соцсети X.
Уайлдер и Опетая согласовали проведение боя
По информации Рафаэля, стороны уже согласовали проведение поединка в рамках вечера бокса Фьюри – Джошуа, однако официальный контракт пока не подписан.
Для Уайлдера этот поединок может стать возможностью снова заявить о себе на фоне неудачных переговоров по встрече с Александром Усиком.
Когда боксеры последний раз выходили на ринг
Деонтей Уайлдер последний раз сражался в апреле, когда победил Дерека Чисору (36-14, 23 КО) раздельным решением судей. Для американца эта победа стала важна после серии неудачных результатов.
Джей Опетайя свой последний поединок провел в сентябре. Австралиец одолел Ноэля Микаэляна (28-4, 12 КО) техническим нокаутом, сохранив статус непобежденного боксера.
Усиление карда вечера боя Джошуа и Фьюри
Главным событием вечера бокса в Кардиффе 11 декабря станет противостояние Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.
На кону этого поединка будут стоять специальный пояс "Битва за Британию" и титул WBA Super.
Ранее мы сообщали, что Александр Усик и Деонтей Уайлдер почти договорились о поединке в 2027 году.