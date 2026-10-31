Після невдачі з Усиком: Вайлдер домовився про бій із непереможеним чемпіоном

Вайлдер та Опетая погодили проведення бою

За інформацією Рафаеля, сторони вже узгодили проведення поєдинку в межах вечора боксу Ф'юрі - Джошуа, однак офіційний контракт поки не підписаний.

Для Вайлдера цей поєдинок може стати можливістю знову заявити про себе на тлі невдалих переговорів щодо зустрічі з Олександром Усиком.

Коли боксери востаннє виходили на ринг

Деонтей Вайлдер востаннє бився у квітні, коли переміг Дерека Чісору (36-14, 23 КО) роздільним рішенням суддів. Для американця ця перемога стала важливою після серії невдалих результатів.

Джей Опетая свій останній поєдинок провів у вересні. Австралієць здолав Ноеля Мікаеляна (28-4, 12 КО) технічним нокаутом, зберігши статус непереможеного боксера.

Посилення карду вечора бою Джошуа та Ф'юрі

Головною подією вечора боксу в Кардіффі 11 грудня стане протистояння Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

На кону цього поєдинку стоятимуть спеціальний пояс "Битва за Британію" та титул WBA Super.