Поддержка чемпиона: Усик поблагодарил президента УЕФА за четкую позицию по Украине
Украинский боксер Александр Усик поблагодарил президента УЕФА Александера Чеферина за поддержку Украины. Бывший абсолютный чемпион мира отметил, что ценит людей, не стоящих в стороне.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пост Александра Усика в сети X (Twitter).
Благодарность за поддержку
Украинский боксер опубликовал фотографию с президентом УЕФА и оставил сообщение об благодарности Александеру Чеферину за продолжающуюся поддержку Украины.
"Я особенно ценю людей, которые не стоят в стороне. Александр Чеферин, спасибо за вашу поддержку Украины, за вашу четкую позицию и за то, что вы продолжаете стоять бок о бок с Украиной. Это имеет значение", - написал Усик.
Встреча в Хорватии
Александр Усик и Александр Чеферин встретились во время Молодежных спортивных игр "Плазма", которые проходят в хорватском Сплите с 1996 года. Эти соревнования являются крупнейшим в Европе проектом любительского спорта для детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет.
Среди звездных гостей соревнований также были Дарио Срна, Неманья Видич, Славен Билич, Павел Недвед, Клод Макелеле, Дэвид Джеймс, Марио Манджукич и не только.
Также на турнире прошел традиционный шахматный матч. В этом году он прошел с участием гроссмейстеров Марии Музычук из Украины и Найджела Шорта из Англии.
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