Поддержка чемпиона: Усик поблагодарил президента УЕФА за четкую позицию по Украине

Благодарность за поддержку

Украинский боксер опубликовал фотографию с президентом УЕФА и оставил сообщение об благодарности Александеру Чеферину за продолжающуюся поддержку Украины.

"Я особенно ценю людей, которые не стоят в стороне. Александр Чеферин, спасибо за вашу поддержку Украины, за вашу четкую позицию и за то, что вы продолжаете стоять бок о бок с Украиной. Это имеет значение", - написал Усик.

Встреча в Хорватии

Александр Усик и Александр Чеферин встретились во время Молодежных спортивных игр "Плазма", которые проходят в хорватском Сплите с 1996 года. Эти соревнования являются крупнейшим в Европе проектом любительского спорта для детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет.

Среди звездных гостей соревнований также были Дарио Срна, Неманья Видич, Славен Билич, Павел Недвед, Клод Макелеле, Дэвид Джеймс, Марио Манджукич и не только.

Также на турнире прошел традиционный шахматный матч. В этом году он прошел с участием гроссмейстеров Марии Музычук из Украины и Найджела Шорта из Англии.