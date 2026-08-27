Підтримка чемпіона: Усик подякував президенту УЄФА за чітку позицію по Україні

Подяка за підтримку

Український боксер опублікував світлину з президентом УЄФА, та залишив допис про вдячність Александеру Чеферіну за триваючу підтримку України.

"Я особливо ціную людей, які не стоять осторонь. Олександре Чеферін, дякую за вашу підтримку України, за вашу чітку позицію та за те, що ви продовжуєте стояти пліч-о-пліч з Україною. Це має значення", - написав Усик.

Зустріч в Хорватії

Олександр Усик та Александер Чеферін зустрілися під час Молодіжних спортивних ігор "Плазма", які проходять у хорватському Спліті з 1996-го року. Ці змагання є найбільшим у Європі проєкомт аматорського спорту для дітей та молоді віком від 6 до 18 років.

Серед зіркових гостей змагань також були Даріо Срна, Неманья Відіч, Славен Біліч, Павел Недвед, Клод Макелеле, Девід Джеймс, Маріо Манджукіч і не тільки.

Також на турнірі відбувся традиційний шаховий матч. Цьогоріч він пройшов за участі гросмейстерів Марії Музичук з України та Найджела Шорта з Англії.