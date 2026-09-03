Последний бой Усика: в команде украинца назвали город и арену
Александр Усик может провести свое прощальное сражение в США. Команда украинского чемпиона рассматривает конкретный вариант для поединка против бывшего обладателя титула WBC Деонтея Уайлдера.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на World Boxing News.
Где состоится "Последний танец"
Главным претендентом на принятие исторического противостояния стал Лас-Вегас. Самой вероятной площадкой для грандиозного вечера бокса называют знаменитую T-Mobile Arena. Об этом сообщил директор команды украинского боксера Сергей Лапин.
Впрочем, в команде чемпиона подчеркивают, что переговоры с организаторами продолжаются, поэтому окончательные детали согласовываются.
39-летний Усик планирует провести бой против 40-летнего экс-чемпиона по версии WBC Уайлдера в марте 2027 года. Несмотря на то, что первая попытка договориться в конце прошлого года не удалось, сейчас стороны вернулись к активному диалогу.
T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (фото: Википедия)
Как соперники подходят к бою
Усик в мае успешно испытал силы в поединке против нидерландского кикбоксера Рико Верховена, одолев соперника техническим нокаутом. Эта победа стала для украинца 25-й на профессиональном ринге (16 – нокаутом).
Уайлдер в апреле вернулся на победную тропу, одолев британца Дерека Чисору раздельным решением судей. В активе американского нокаутера 45 побед (43 – нокаутом), 4 поражения и одна ничья.
Ранее сообщалось, что Александр Усик отреагировал на сенсационное поражение Итаумы и назвал главный урок боя с Хрговичем.