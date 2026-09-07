"Лучший боксер без пояса": менеджер Деревянченко сделал заявление о будущем украинца

Оценка последнего боя

Американский функционер Кит Конноли прокомментировал выступление Деревянченко против молодого проспекта Джалила Хекетта. По словам менеджера, несмотря на итоговое поражение, 40-летний украинец показал высокий уровень бокса, а его соперник имел преимущество только в возрасте и скорости.

"Деревянченко проиграл местному проспекту, но он хорошо боксировал в тот вечер. Хекетт просто был быстрее и моложе, но Сергей, наверное, лучший боксер за последние 25 лет без пояса. Мы все знаем, что он на самом деле победил Головкина, и он должен был стать чемпионом мира", - подчеркнул Конноли.

Решение о будущем

Представитель боксера отметил профессионализм украинца и его впечатляющую физическую форму, ведь Деревьянченко уже вернулся к тренировкам после тяжелого поединка. В ближайшее время команда спортсмена проведет решающие переговоры относительно дальнейших планов.

"Деревьянченко - отличный боксер, большой профессионал и хороший человек. Вскоре мы с ним обсудим, будет ли он продолжать карьеру. Я видел его недавние видео с тренировки после боя - вот в этом и весь Сергей. Он всегда в форме, он всегда готов. Мы вскоре поговорим о планах, но, я думаю, что он захочет еще боксировать", - подытожил менеджер.

Кто такой Сергей Деревянченко

40-летний украинский боксер-профессионал, уроженец Феодосии. Член легендарной любительской сборной Украины, в состав которой входили Александр Усик, Василий Ломаченко, Денис Беринчик, Александр Гвоздик и другие. Бронзовый призер чемпионата мира-2007. Участвовал в Олимпиаде-2008 в Пекине.

На профессиональном ринге дебютировал в 2014 году. Выступает в средней и второй средней весовых категориях. Имеет прозвище "Техник" (The Technician).

Трижды претендовал на титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе, но уступил Даниэлу Джейкобсу, Геннадию Головкину и Джермаллу Чарло.