"Найкращий боксер без поясу": менеджер Дерев'янченка зробив заяву про майбутнє українця

Оцінка останнього бою

Американський функціонер Кіт Коннолі прокоментував виступ Дерев'янченка проти молодого проспекту Джаліла Хекетта. За словами менеджера, попри підсумкову поразку, 40-річний українець показав високий рівень боксу, а його суперник мав перевагу лише у віці та швидкості.

"Дерев'янченко програв місцевому проспекту, але він гарно боксував того вечора. Хекетт просто був швидшим та молодшим, але Сергій, напевно, найкращий боксер за останні 25 років без поясу. Ми всі знаємо, що він насправді переміг Головкіна, і він би мав бути чемпіоном світу", - підкреслив Коннолі.

Рішення про майбутнє

Представник боксера відзначив професіоналізм українця та його вражаючу фізичну форму, адже Дерев'янченко вже повернувся до тренувань після важкого поєдинку. Найближчим часом сторона спортсмена проведе вирішальні переговори щодо подальших дій.

"Дерев'янченко – чудовий боксер, великий професіонал і гарна людина. Невдовзі ми з ним обговоримо, чи буде він продовжувати кар'єру. Я бачив його нещодавні відео з тренування після бою – ось у цьому й увесь Сергій. Він завжди у формі, він завжди готовий. Ми невдовзі поспілкуємось про плани, але, я думаю, що він захоче ще боксувати", – підсумував менеджер.

Хто такий Сергій Дерев'янченко

40-річний український боксер-професіонал, уродженець Феодосії. Член легендарної аматорської збірної України, до складу якої входили Олександр Усик, Василь Ломаченко, Денис Берінчик, Олександр Гвоздик та інші. Бронзовий призер чемпіонату світу-2007. Брав участь в Олімпіаді-2008 у Пекіні.

На професіональному рингу дебютував у 2014-му. Виступає у середній та другій середній вагових категоріях. Має прізвисько "Техник" (The Technician).

Тричі претендував на титул чемпіона світу за версією IBF у середній вазі, але поступився Даніелу Джейкобсу, Геннадію Головкіну та Джермаллу Чарло.