"Может, и вернусь": Усик оставил интригу относительно завершения карьеры после боя с Уайлдером

Об опасности Уайлдера

Решение Усика встретиться с Уайлдером вызвало волну разочарования среди болельщиков, считающих, что американец давно выпал из элиты сверхтяжелого дивизиона. Впрочем, украинский чемпион категорически не соглашается с такой оценкой и призывает отдать должное опыту визави.

"Послушай, этот мужик последние 10 лет является топовым бойцом. Это чемпион мира. Это опасный чувак. Я не боксирую ради славы. Это просто моя жизнь", - подчеркнул Усик.

"Мне будет не хватать боев"

По словам Александра, предстоящий выход на ринг должен стать финальным аккордом в его профессиональной карьере. При этом боксер откровенно признается, что прощание с большим спортом будет психологически непростым испытанием, с которым сталкиваются почти все атлеты.

"Меня это не пугает, но, думаю, мне будет не хватать боев. Когда я объявлю о завершении карьеры... Может, и вернусь... Но не думаю. Если я скажу "хватит" - это уже будет окончательно", - подытожил украинский экс-чемпион.

Что известно о последнем бое Усика

Напомним, что Александр в июне отказался от титулов WBC, WBA и IBF, решив определить соперника для последнего боя в своей карьере.

По словам директора команды украинского боксера Сергея Лапина, им должен стать именно Деонтей Уайлдер. Ожидается, что поединок Усик – Уайлдер состоится в США, хотя дата и конкретное место проведения пока остаются несогласованными.