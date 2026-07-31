"Може, і повернуся": Усик залишив інтригу щодо завершення кар'єри після бою з Вайлдером

Про небезпеку Вайлдера

Рішення Усика зустрітися з Вайлдером викликало хвилю розчарування серед уболівальників, які вважають, що американець давно випав із еліти надважкого дивізіону. Втім, український чемпіон категорично не погоджується з такою оцінкою і закликає віддати належне досвіду візаві.

"Послухай, цей мужик останні 10 років є топовим бійцем. Це чемпіон світу. Це небезпечний чувак. Я не боксую ради слави. Це просто моє життя", - наголосив Усик.

"Мені буде бракувати боїв"

За словами Олександра, майбутній вихід на ринг має стати фінальним акордом у його професійній кар'єрі. При цьому боксер відверто зізнається, що прощання з великим спортом буде психологічно непростим випробуванням, із яким стикаються майже всі атлети.

"Мене це не лякає, але, думаю, мені буде бракувати боїв. Коли я оголошу про завершення кар'єри… Може, і повернуся… Але не думаю. Якщо я скажу "годі" – це вже буде остаточно", – підсумував український екс-чемпіон.

Що відомо про останній бій Усика

Нагадаємо, що Олександр у червні відмовився від титулів WBC, WBA та IBF, вирішивши визначити суперника для останнього бою у своїй кар'єрі.

За словами директора команди українського боксера Сергія Лапіна, ним повинен стати саме Деонтей Вайлдер. Очікується, що поєдинок Усик – Вайлдер відбудеться у США, хоча дата й конкретне місце проведення поки що залишаються неузгодженими.