"Ми незламні": Беринчик в Лондоне напомнил о войне в Украине
Денис Беринчик после официальной процедуры взвешивания перед боем с британцем Сэмом Ноуксом развернул украинский флаг с надписью "Ми незламні".
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Lucky Punch.
Беринчик продемонстрировал украинский флаг
После взвешивания украинский боксер предстал перед публикой с флагом Украины, на котором была надпись "Ми незламні".
Таким образом, Беринчик сделал символический жест накануне своего возвращения на профессиональный ринг после длительной паузы. Он не боксировал 18 месяцев.
Когда состоится бой Беринчик – Ноукс
Поединок Дениса Беринчика и Сэма Ноукса пройдет 29 августа на арене O2 Arena в Лондоне.
Бой пройдет в легком весе, а на кону будет стоять титул WBO International, которым владеет британский боксер. Ноукс имеет рекорд 18 побед и одно поражение, причем 16 побед он одержал нокаутом. Беринчик подходит к поединку с показателем 19 побед и одно поражение.
Для украинца это будет первое сражение после февраля 2025 года, когда он проиграл Кейшону Дэвису нокаутом и потерял титул чемпиона мира WBO. После этого Беринчик перенес операцию и долгое время восстанавливался.
Поединок Беринчик – Ноукс станет частью вечера бокса, главным событием которого будет бой Мозеса Итаумы и Филиппа Хрговича.
Ранее Денис Беринчик поделился ожиданиями относительно грядущего поединка.