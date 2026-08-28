"Ми незламні": Берінчик у Лондоні нагадав про війну в Україні

Берінчик продемонстрував український прапор

Після зважування український боксер з'явився перед публікою з прапором України, на якому був напис "Ми незламні".

Таким чином Берінчик зробив символічний жест напередодні свого повернення на професійний ринг після тривалої паузи. Він не боксував 18 місяців.

Денис Берінчик із прапором "Ми незламні" (фото: Lucky Punch)

Коли відбудеться бій Берінчик – Ноукс

Поєдинок Дениса Берінчика та Сема Ноукса відбудеться 29 серпня на арені O2 Arena в Лондоні.

Бій пройде в легкій вазі, а на кону стоятиме титул WBO International, яким володіє британський боксер. Ноукс має рекорд 18 перемог та одну поразку, причому 16 своїх перемог він здобув нокаутом. Берінчик підходить до поєдинку з показником 19 перемог і одна поразка.

Для українця це буде перший бій після лютого 2025 року, коли він програв Кейшону Девісу нокаутом і втратив титул чемпіона світу WBO. Після цього Берінчик переніс операцію та тривалий час відновлювався.

Поєдинок Берінчик – Ноукс стане частиною вечора боксу, головною подією якого буде бій Мозеса Ітауми та Філіпа Хрговича.