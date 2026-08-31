Так меня еще не рисовали: Беринчик показал последствия сражения с Ноуксом

Последствия поединка

После боя на лице украинского боксера остались заметные следы ударов соперника. Денис опубликовал видео с последствиями жесткой рубки – однако драматизировать ситуацию не стал.

"Да меня еще никогда не рисовали", - заявил Беринчик.

Возвращение в ринг

Бой против Сэма Ноукса стал для Дениса первым после продолжительной паузы. после поединка с американцем Кейшоном Дэвисом в феврале 2025 года Беринчик должен был перенести операцию.

В частности, из-за этого он больше года не возвращался в ринг. Также стоит отметить, что перед сражением с Ноуксом украинец намекал на возможное окончание карьеры.

Денис официально не сообщал о дальнейших планах. Поражение от Ноукса стало для него вторым на профессиональном ринге.