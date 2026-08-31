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Бокс 31 августа 2026, 10:39

Так меня еще не рисовали: Беринчик показал последствия сражения с Ноуксом

Украинский боксер после поражения от британца не потерял чувство юмора
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Денис Беринчик перед боем с Сэмом Ноуксом (Фото: luckypunchnet, Instagram)
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Украинский боксер Денис Беринчик показал, как выглядит его лицо после поражения Сема Ноукса. Несмотря на заметные травмы, он относится к ним с юмором.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Instagram-страницу Дениса Беринчика.

Последствия поединка

После боя на лице украинского боксера остались заметные следы ударов соперника. Денис опубликовал видео с последствиями жесткой рубки – однако драматизировать ситуацию не стал.

"Да меня еще никогда не рисовали", - заявил Беринчик.

Возвращение в ринг

Бой против Сэма Ноукса стал для Дениса первым после продолжительной паузы. после поединка с американцем Кейшоном Дэвисом в феврале 2025 года Беринчик должен был перенести операцию.

В частности, из-за этого он больше года не возвращался в ринг. Также стоит отметить, что перед сражением с Ноуксом украинец намекал на возможное окончание карьеры.

Денис официально не сообщал о дальнейших планах. Поражение от Ноукса стало для него вторым на профессиональном ринге.

Ранее мы рассказывали, как именно Денис Беринчик потерпел поражение от Ноукса в Лондоне.

Бокс Денис Беринчик