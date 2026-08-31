Так мене ще не малювали: Берінчик показав наслідки бою з Ноуксом

Наслідки поєдинку

Після бою на обличчі українського боксера залишилися помітні сліди від ударів суперника. Денис опублікував відео із наслідками жорсткої рубки - проте драматизувати ситуацію не став.

"Так мене ще ніколи не малювали", - заявив Берінчик.

Повернення в ринг

Бій проти Сема Ноукса став для Дениса першим після тривалої паузи. після поєдинку з американцем Кейшоном Девісом в лютому 2025-го року Берінчик мусив перенести операцію.

Зокрема, через це, він понад рік не повертався в ринг. Також варто зазначити, що перед боєм з Ноуксом українець натякав на можливе закінчення кар'єри.

Наразі Денис офіційно не повідомляв про подальші плани. Поразка від Ноукса стала для нього другою поспіль на професійному рингу.